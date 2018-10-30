Пензенский адвокат нанял людей для кражи из дома бизнесмена

Бывшего адвоката Пензенской областной коллегии и двух его подельников осудили за пособничество в совершении кражи в особо крупном размере. Третьему соучастнику вынесли приговор за организацию хищения.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с августа по сентябрь 2016 года адвокат, зная, что один из предпринимателей хранит у себя дома 5 млн рублей, предложил знакомому украсть деньги. Он рассказал, когда мужчины не будет, и уточнил, что в жилище нет сигнализации. Адвокат за переданную информацию попросил выделить ему часть похищенного.

Получив наводку, знакомый связался с осужденным, который отбывал наказание в Нижегородской области за серию разбоев, убийств, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вреда здоровью средней тяжести. На тот момент ему нужно было сидеть 25 лет.

Тот решил организовать кражу, для этого он связался с неизвестными, которые 6 сентября 2016 года встретились с подельником и его приятелем, который также согласился выступить в роли пособника. По пути мужчины созванивались с адвокатом и уточняли, как лучше проехать к жилищу потерпевшего.

Неизвестные взломали окно и проникли в дом бизнесмена. Там они похитили более 1,6 млн рублей, тысячу евро (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 6 сентября 2016 года - свыше 70 тысяч рублей), золотые ювелирные изделия на сумму не менее 400 тысяч рублей и газовый пистолет стоимостью около 15 тысяч рублей.

Всего хозяину дома они причинили ущерб более чем на 2 млн 130 тысяч рублей. При этом, по словам адвоката и его подельников, свою долю от исполнителей они так и не получили.

После этого двух пособников задержали и осудили за покушение на сбыт наркотиков. В 2018 году установили их причастность к краже из дома предпринимателя. Благодаря этому удалось выйти и на организатора.

В итоге бывшему адвокату назначили два года и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима, двум пособникам – семь лет и шесть месяцев колонии особого режима, шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, организатор, с учетом уже имеющейся судимости, должен будет отсидеть 25 лет 10 месяцев колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».