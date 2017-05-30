30 мая 2017, 16:50Спорт Пензенский 14-летний спортсмен выиграл автомобиль Спортсмен из Нижнего Ломова выиграл автомобиль на всероссийском турнире по самбо, который проходил в Саратове. Впрочем, самостоятельно управлять машиной он еще не может, так как новоиспеченному обладателю «Лады» всего 14 лет. Чтобы подарок не простаивал в гараже, мальчик уже придумал, как с ним поступить.

Иметь собственный автомобиль в юном возрасте - о таком многие подростки могут только мечтать. Новую «Ладу» 14-летний житель Нижнего Ломова Никита Караульщиков получил за свои спортивные заслуги.

В Саратове он стал победителем всероссийских состязаний по самбо в весовой категории до 42 килограммов. Обладателя главного приза выбрали случайным образом из десяти лучших спортсменов турнира. Удача улыбнулась нашему земляку.

Никита признается: по жизни ему сопутствует удача. У него замечательная семья, которая во всем поддерживает. Папа сопровождает на соревнованиях, а дедушка с раннего детства возит на тренировки. А потому идея, как поступить с выигрышем, пришла в голову юного спортсмена практически сразу.

«Хотел подарить машину своему дедушке, который с шести лет возил меня на тренировки. Ни свет ни заря вставал, заводил машину, даже зимой в суровый холод вез меня в спортивный зал тренироваться. Вот за это я ему искренне благодарен», - рассказал кандидат в мастера спорта по самбо из г. Нижний Ломов Никита Караульщиков.

Отцовской гордости нет предела. В победе своего сына на турнире в Саратове Михаил Караульщиков ничуть не сомневался, но даже и подумать не мог, что Никита получит главный приз. Рассказывает, что поединки были непростые.

«Вышел в финал парень из Москвы, который выиграл первенство Москвы, хороший парень. Вот они встретились в финале. Сын за минуту до конца сделал болевой прием и выиграл», - сказал отец Никиты Михаил Караульщиков.

В ближайшее время Никита Караульщиков отправится в летний лагерь на морское побережье, а после начнет подготовку к следующим соревнованиям. Осенью он примет участие в первенстве России по самбо, которое пройдет во Владивостоке.

Спорт

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