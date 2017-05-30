Пензенский 14-летний спортсмен выиграл автомобиль

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 мая 2017, 16:50Спорт
Спортсмен из Нижнего Ломова выиграл автомобиль на всероссийском турнире по самбо, который проходил в Саратове. Впрочем, самостоятельно управлять машиной он еще не может, так как новоиспеченному обладателю «Лады» всего 14 лет. Чтобы подарок не простаивал в гараже, мальчик уже придумал, как с ним поступить.
Иметь собственный автомобиль в юном возрасте - о таком многие подростки могут только мечтать. Новую «Ладу» 14-летний житель Нижнего Ломова Никита Караульщиков получил за свои спортивные заслуги.
В Саратове он стал победителем всероссийских состязаний по самбо в весовой категории до 42 килограммов. Обладателя главного приза выбрали случайным образом из десяти лучших спортсменов турнира. Удача улыбнулась нашему земляку.
Никита признается: по жизни ему сопутствует удача. У него замечательная семья, которая во всем поддерживает. Папа сопровождает на соревнованиях, а дедушка с раннего детства возит на тренировки. А потому идея, как поступить с выигрышем, пришла в голову юного спортсмена практически сразу.
«Хотел подарить машину своему дедушке, который с шести лет возил меня на тренировки. Ни свет ни заря вставал, заводил машину, даже зимой в суровый холод вез меня в спортивный зал тренироваться. Вот за это я ему искренне благодарен», - рассказал кандидат в мастера спорта по самбо из г. Нижний Ломов Никита Караульщиков.
Отцовской гордости нет предела. В победе своего сына на турнире в Саратове Михаил Караульщиков ничуть не сомневался, но даже и подумать не мог, что Никита получит главный приз. Рассказывает, что поединки были непростые.
«Вышел в финал парень из Москвы, который выиграл первенство Москвы, хороший парень. Вот они встретились в финале. Сын за минуту до конца сделал болевой прием и выиграл», - сказал отец Никиты Михаил Караульщиков.
В ближайшее время Никита Караульщиков отправится в летний лагерь на морское побережье, а после начнет подготовку к следующим соревнованиям. Осенью он примет участие в первенстве России по самбо, которое пройдет во Владивостоке.
30 мая 2017, 19:33В студии «Эхо Пензы» Леонид Левин ответил на вопросы радиослушателей
30 мая 2017, 18:54В Пензе прошла инженерная олимпиада школьников «Звезда»
30 мая 2017, 17:53Более 125 тысяч пензенцев приняли участие в праймериз ЕР
30 мая 2017, 17:49В Пензе испачкали краской 17 машин такси
30 мая 2017, 17:45В пензенском зоопарке родился белый верблюжонок
30 мая 2017, 17:41В Пензе стартовала спецолимпиада
30 мая 2017, 17:36В Пензенской области ЕГЭ по географии и информатики прошли без нарушений
30 мая 2017, 17:30До сентября в микрорайоне Заря справят новоселье еще более 2000 человек