05 мая 2017, 13:03Общество Пензенских женщин приглашают проверить свое здоровье 13 мая в женских консультациях Пензенского региона пройдут приемы акушеров-гинекологов. Субботний прием узкими специалистами стал традиционным в городе.

Они направлены на выявление на ранних стадиях онкологических, воспалительных и других видов заболеваний, а также на их профилактику, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Проведение приемов в субботу обусловлено занятостью основной части женского населения в будни.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, приемы начнутся в 8.00. Записаться к врачу можно по телефону 999-130, по номеру регистратуры или через сайт «Penzadoctor”.

Общество

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