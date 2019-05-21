Пензенских заключенных будут знакомить с шедеврами картинной галереи

Лекцию провел лично директор картинной галереи имени Савицкого.

«Первую авторскую работу купил Павел Третьяков, а второй экземпляр, меньший по размеру, но написанный тем же Флавицким, приобрел Николай Селиверстов и передал ее пензенской картинной галерее», - рассказал он.

О настоящем имени и происхождении авантюристки и самозванки княжны Таракановой почти ничего не известно. Но уже полтора столетия весь мир восхищается ее трагическим образом. Заключенные смогли стать ближе к прекрасному благодаря руководству регионального управления ФСИН России, которое предложило создать такой проект.

«Только приобщение к культурным и духовным ценностям, общепринятым нормам поведения помогает осужденным в рамках исправления. Помимо этого, здесь имеется вторичная цель - занятость заключенных, чтобы они в свободное от работы и учебы время занимались делами, которые приносят положительные результаты», - сказал заместитель начальник УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Алексей Ваганов любил рисовать с детства. В исправительной колонии давнее увлечение живописью помогает хоть как-то отвлечься от невеселых тюремных будней. Сейчас его работы украшают клуб и воскресную школу. Заказов, признается, сейчас очень много. В основном, изображает пейзажи по воспоминаниям.

«Задача художника - грамотно все скомпоновать, что я и стал пробовать сделать в своих работах», - рассказал он.

Планируется, что подобные выставки пройдут во всех исправительных учреждениях области. Помимо полотна «Княжна Тараканова» осужденных собираются познакомить еще с несколькими шедеврами пензенской картинной галереи.