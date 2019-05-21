21 мая 2019, 19:14Общество

Пензенских заключенных будут знакомить с шедеврами картинной галереи

В исправительной колонии №1 стартовал уникальный проект. Заключенных знакомят с шедеврами пензенской картинной галереи имени Савицкого. Первым полотном, которое показали осужденным, стала картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова».

Лекцию провел лично директор картинной галереи имени Савицкого.

«Первую авторскую работу купил Павел Третьяков, а второй экземпляр, меньший по размеру, но написанный тем же Флавицким, приобрел Николай Селиверстов и передал ее пензенской картинной галерее», - рассказал он.

О настоящем имени и происхождении авантюристки и самозванки княжны Таракановой почти ничего не известно. Но уже полтора столетия весь мир восхищается ее трагическим образом. Заключенные смогли стать ближе к прекрасному благодаря руководству регионального управления ФСИН России, которое предложило создать такой проект.

«Только приобщение к культурным и духовным ценностям, общепринятым нормам поведения помогает осужденным в рамках исправления. Помимо этого, здесь имеется вторичная цель - занятость заключенных, чтобы они в свободное от работы и учебы время занимались делами, которые приносят положительные результаты», - сказал заместитель начальник УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Алексей Ваганов любил рисовать с детства. В исправительной колонии давнее увлечение живописью помогает хоть как-то отвлечься от невеселых тюремных будней. Сейчас его работы украшают клуб и воскресную школу. Заказов, признается, сейчас очень много. В основном, изображает пейзажи по воспоминаниям.

«Задача художника - грамотно все скомпоновать, что я и стал пробовать сделать в своих работах», - рассказал он.

Планируется, что подобные выставки пройдут во всех исправительных учреждениях области. Помимо полотна «Княжна Тараканова» осужденных собираются познакомить еще с несколькими шедеврами пензенской картинной галереи.

Общество
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