Пензенских врачей отправят повышать квалификацию в Сеченовский университет

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03 мая 2018, 16:38Общество
Министерство здравоохранения Пензенской области и первый московский государственный медуниверситет имени Сеченова заключили договор о сотрудничестве.
Медицинские работники будут проходить обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Договор предполагает также целевое обучение пензенцев по основным профессиональным образовательным программам вуза и участие его специалистов в оказании жителям региона специализированной медпомощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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