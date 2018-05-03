Пензенских врачей отправят повышать квалификацию в Сеченовский университет

Министерство здравоохранения Пензенской области и первый московский государственный медуниверситет имени Сеченова заключили договор о сотрудничестве.

Медицинские работники будут проходить обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Договор предполагает также целевое обучение пензенцев по основным профессиональным образовательным программам вуза и участие его специалистов в оказании жителям региона специализированной медпомощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».