29 сентября 2017, 10:34Общество Пензенских водителей проверят на трезвость Сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области с 29 сентября по 1 октября проведут мероприятия по предупреждению аварий с участием нетрезвых водителей.

«В ходе проверок будут останавливать транспортные средства для установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Госавтоинспекция призывает граждан при виде нетрезвого водителя за рулем сообщить об этом по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 или 02. Позвонив, необходимо назвать марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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