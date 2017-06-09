Пензенских водителей проверят на трезвость

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09 июня 2017, 15:34Общество
Сотрудники Госавтоинспекции с 9 по 12 июня проверят состояние пензенских водителей.
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, водителей будут останавливать сотрудники Госавтоинспекции для прохождения дальнейшего медицинского освидетельствования.
Целью проверок является предупреждение ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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