Пензенских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей

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13 октября 2017, 17:37Общество
В Пензенской области с 16 по 20 октября сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автокресло-детям».
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, массовые проверки водителей будут проводиться с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нарушения правил перевозки детей.
В Пензенской области в 2017 году случилось 94 аварии с участием детей-пассажиров, в результате которых четыре ребенка погибли и 102 получили ранения.
При этом в каждом восьмом происшествии с участием детей пассажиров зафиксировано нарушение правил перевозки детей, добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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