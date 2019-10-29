Пензенских водителей просят «переобуть» свои машины

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29 октября 2019, 11:36Общество
Центр организации дорожного движения Пензы обращается к владельцам машин с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю, так как ожидается понижение температуры воздуха.
По данным пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет понижаться от 0 до минус 6 градусов, днем - от 0 до плюс двух градусов. Также ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.
«Отсутствие зимней резины может неблагоприятно оотразиться на безопасной ситуации на дорогах. Учитывая возможные погодные условия, администрация города обращается ко всем автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными при движении на городских дорогах», - сообщает пресс-служба горадминистрации.
Водителей просят двигаться с максимально пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными на дорогах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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