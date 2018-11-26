Пензенских водителей просят быть осторожнее из-за наледи на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенских водителей быть внимательнее и осторожнее из-за наледи на дорогах.

«Эффективный способ обеспечения безопасного движения в таких условиях - правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Кроме того, водителям рекомендуют не делать резких маневров и перестроений, а при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам нужно заранее снизить скорость.

Внимательнее нужно быть не только автолюбителям, но и пешеходам, так как тормозной путь машин возрастает, и автомобиль может не успеть остановиться. Кроме того, пешеходов просят использовать светоотражающие элементы, чтобы водители могли лучше видеть их в темноте, пишет ИА «Пенза-Пресс».