Пензенских водителей предупреждают об опасности на пр. Победы

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01 августа 2019, 11:33Общество
В одном из пензенских сообществ в Instagram пользователь разместил фотографию открытого люка на дороге.
По словам мужчины, автомобили проезжали «на авось», но когда по незакрепленной крышке прошелся грузовик, она отлетела. Теперь на дороге по проспекту Победы в сторону монумента Воинской и трудовой славы пензенцев – дыра.
Пользователь призывает автолюбителей быть внимательнее, чтобы избежать неприятных последствий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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