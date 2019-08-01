01 августа 2019, 11:33Общество

Пензенских водителей предупреждают об опасности на пр. Победы

В одном из пензенских сообществ в Instagram пользователь разместил фотографию открытого люка на дороге.

По словам мужчины, автомобили проезжали «на авось», но когда по незакрепленной крышке прошелся грузовик, она отлетела. Теперь на дороге по проспекту Победы в сторону монумента Воинской и трудовой славы пензенцев – дыра.

Пользователь призывает автолюбителей быть внимательнее, чтобы избежать неприятных последствий, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/B0lswX8CyVe/

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