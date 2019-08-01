Пензенских водителей предупреждают об опасности на пр. Победы

В одном из пензенских сообществ в Instagram пользователь разместил фотографию открытого люка на дороге.

По словам мужчины, автомобили проезжали «на авось», но когда по незакрепленной крышке прошелся грузовик, она отлетела. Теперь на дороге по проспекту Победы в сторону монумента Воинской и трудовой славы пензенцев – дыра.

Пользователь призывает автолюбителей быть внимательнее, чтобы избежать неприятных последствий, пишет ИА «Пенза-Пресс».