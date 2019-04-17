Пензенских водителей предупреждают о реверсивном движении на трассе

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщили, что реверсивное движение действует с 505 по 515 км в районе поселка Кувак-Никольское и с 594 по 605 км в районе поселка Мокшан. Кроме того, автолюбителям необходимо ехать на этих участках со скоростью до 40 км/ч.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».