Пензенских водителей предупреждают о реверсивном движении на трассе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 апреля 2019, 14:06Общество
В Пензенской области на нескольких участках трассы М-5 «Урал» из-за капитального ремонта организовали реверсивное движение.
В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщили, что реверсивное движение действует с 505 по 515 км в районе поселка Кувак-Никольское и с 594 по 605 км в районе поселка Мокшан. Кроме того, автолюбителям необходимо ехать на этих участках со скоростью до 40 км/ч.
«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 апреля 2019, 19:38Отопительный сезон в Кузнецке завершится 20 апреля
17 апреля 2019, 19:36В Пензе обсудили нарушения в сфере землепользования
17 апреля 2019, 19:23Губернатор выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке
17 апреля 2019, 19:19В Засечном планируют построить новую поликлинику
17 апреля 2019, 19:16Сергей Казаков провел встречу с заключенными пензенской колонии
17 апреля 2019, 19:06Пензенские эксперты рассказали, как обезопасить себя от клещей
17 апреля 2019, 17:58Пензенцев приглашают на предпасхальную ярмарку
17 апреля 2019, 17:39В Пензе из окна больницы №6 упал пациент