17 апреля 2019, 14:06Общество

Пензенских водителей предупреждают о реверсивном движении на трассе

В Пензенской области на нескольких участках трассы М-5 «Урал» из-за капитального ремонта организовали реверсивное движение.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщили, что реверсивное движение действует с 505 по 515 км в районе поселка Кувак-Никольское и с 594 по 605 км в районе поселка Мокшан. Кроме того, автолюбителям необходимо ехать на этих участках со скоростью до 40 км/ч.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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