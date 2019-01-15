Пензенских водителей предупредили о сильном снегопаде

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15 января 2019, 16:07Общество
Сотрудники областной Госавтоинспекции предупреждают пензенских автолюбителей о снегопаде в ближайшие дни.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД рекомендуют водителям правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров и перестроений, чтобы машину не занесло на заснеженной дороге.
Кроме того, при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам автолюбителей просят заранее снижать скорость.
Инспекторы просят быть внимательнее не только автолюбителей, но и пешеходов. Им, в свою очередь, нужно помнить, что зимой тормозной путь машины возрастает, и она не успеет остановиться перед внезапно вышедшим человеком. Кроме того, при резком торможении авто может занести, что создаст аварийную ситуацию на дороге. Также в темноте желательно использовать световозвращающие элемент, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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