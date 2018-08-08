Пензенских водителей не коснутся нововведения в Налоговом кодексе

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08 августа 2018, 19:36Общество
В начале августа вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в статьи Налогового кодекса России, связанные с выдачей водительского удостоверения и регистрацией транспортных средств. Однако пензенских водителей нововведения не коснутся. Ситуацию пояснили в управлении ГИБДД Пензенской области.
«Данным федеральным законом предусмотрено взимание государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения в размере три и полторы тысячи рублей соответственно. Вместе с тем, выдача данных документов, содержащих электронные носители информации, микрочипы, в настоящее время не осуществляется», - рассказала инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
Государственная пошлина за выдаваемые в регионе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств остается прежней. Права будут стоить 2000 рублей, а свидетельство - 500 рублей.
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