13 апреля 2017, 16:32Общество

Пензенских водителей наказали за поломки в авто

В Пензенской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

Акция направлена на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением машинами с техническими неисправностями.

По результатам профилактического мероприятия составили 282 административных материала, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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