Пензенских водителей наказали за поломки в авто

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13 апреля 2017, 16:32Общество
В Пензенской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».
Акция направлена на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением машинами с техническими неисправностями.
По результатам профилактического мероприятия составили 282 административных материала, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Госавтоинспекция призывает всех соблюдать ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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