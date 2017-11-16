Пензенских ветеранов свозили на экскурсию в «Тарханы»

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16 ноября 2017, 17:59Общество
16 ноября пензенские ветераны съездили на экскурсию в лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».
Как сообщает пресс-служба Гордумы, поездку организовал глава Пензы Валерий Савельев. Он пришел проводить ветеранов в путь, пожелал им легкой дороги и насыщенного положительными эмоциями дня.
Такие экскурсии глава города проводит не впервые: пенсионеры посетили знаковые места не только родного региона, но и Республики Мордовия. Они обратились к Валерию Савельеву с просьбой в следующий раз организовать экскурсию в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, который находится в Нижегородской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Обязательно выполним Вашу просьбу», - пообещал он.
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