Пензенских ветеранов правопорядка поздравили с праздником

В Пензе чествовали ветеранов органов внутренних дел. Чтобы поздравить с праздником и поблагодарить за службу, их пригласили в управление МВД.

«Милиция перешла в полицию, но задача, защита закона, осталась прежней, это все благодаря вам», - сказала врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

Руководство УМВД поблагодарило и за то, что многие ветераны службы правопорядка продолжают вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранять традиции правоохранительного ведомства. А генерал-майору милиции в отставке Александру Пронину, в свое время возглавлявшему областное управление внутренних дел на протяжении 16 лет, Вадим Ковтун вручил медаль «100 лет милиции России».

«Пензенская область всегда считалась благополучной, с одним из самых низких уровней преступностей, это заслуга не только руководителей, но и жителей региона», - сказал Александр Пронин.

«Я все время находился в командировках, ездил даже в Сибирь, был дважды в Афганистане в составе спецподразделения «Кобальт». Если бы пришлось прожить жизнь еще раз, то ничего бы не изменил. Не жалею, что служил, и был удостоен орденом «Красной Звезды», а его просто так не дают», - рассказал ветеран органов внутренних дел Владимир Махаев.