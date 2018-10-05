Пензенских учителей поздравили с праздником

Профессия, призвание и ремесло. Учителей, преподавателей и ветеранов педагогического труда со всего региона собрали вместе, чтобы поздравить с профессиональным праздником. Торжественная церемония состоялась в киноконцертном зале «Пенза».

Они признаются в любви к воспитанникам, профессии и в этот день позволяют себе быть не слишком серьезными. В преддверии дня учителя чествовали педагогических работников из каждого района области. В свое время Галина Миронова пришла в школу учителем русского языка и литературы, теперь в звании почетного работника общего образования страны получает благодарность президента России.



«Это награда, которой у меня еще никогда не было. Это награда, к которой я шла, наверное, всю свою жизнь, возможно и так. Но эта награда не только моя - всех моих учеников, всего коллектива», - призналась заместитель директора школы №1 р.п. Мокшан Галина Миронова.

На сцену киноконцертного зала «Пенза» за федеральными и региональными наградами поднялись свыше трех десятков учителей. Слова благодарности прозвучали и в адрес Александра Рябова. Трудовой стаж уроженца Каменки -около 50 лет.



«Я родился на день учителя, эта награда - лишний довесок к моему дню рождения. Вообще настоящее счастье директора школы - в счастье других людей: учениках, педагогах, родителях. Награда значит многое, значит, оценили и поняли, что не зря работаю», - сказал директор школы №8 города Каменки Александр Рябов.

В системе образования региона трудится порядка 20 тысяч педагогов. Поздравляя учителей и ветеранов педагогического труда, губернатор Иван Белозерцев отметил, насколько важно специалистам совершенствовать навыки, ведь требования к их квалификации постоянно повышаются.



«Будущее России - за теми, кто сейчас приходит в детские сады, школы, колледжи и университеты. Оно и в ваших руках! Никакие технологии, методики без души учителя невозможно реализовать эффективно»,- подчеркнул он.

Главным сюрпризом для учителей стал подарок от главы региона - выступление Эдуарда Изместьева - российского исполнителя и композитора, пятикратного обладателя премии «Шансон года».