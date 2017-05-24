24 мая 2017, 19:37Общество Пензенских третьеклассников обучили этикету и пригласили в ресторан Объединив усилия, можно помочь многим. Следуя этому правилу, пензенские благотворители в конце учебного года подарили детям праздник. Воспитанников городской школы-интерната №1 пригласили в ресторан и устроили незабываемый выпускной.

Как вести себя в общественном месте и за столом в гостях, учащиеся пензенской школы-интерната узнали на практике во время специального курса и теперь сдают итоговые экзамены. Чтобы школьники почувствовали себя юными леди и джентльменами, с утра с ними работали парикмахеры, визажисты и стилисты.

«Мне нравятся мои кудряшки. А еще нам сегодня сделали подарок – брошку. Мы очень рады, что пришли в ресторан», - рассказала ученица третьего класса школы-интерната №1 г. Пензы Виктория Яногуразова.

Подарить детям сказку смогли пензенские благотворители и все неравнодушные горожане. Новенькие наряды девчонки и мальчишки смогут оставить себе. На выпускной нельзя обойтись без праздничных фото, большинство из детей в профессиональных фотосессиях еще не участвовали, но справились с позированием все.



Курс по этикету ребята освоили за 12 занятий. По словам наставника Натальи Вертяновой, ее воспитанники сильно изменились, стали внимательнее друг к другу.



«Недавно с ними ходили все вместе ели мороженое и, конечно же, им всем хотелось это делать на ходу. Но после того, как мы узнали правила поведения на улице, что с мороженым и с едой вообще не ходят, они спокойно сели на лавочки и доели мороженое», - поделилась она.

О полученных новых знаниях детям будут напоминать документы. На выпускной каждому вручили сертификат о прохождении курса.

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