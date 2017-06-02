Пензенских транспортников приглашают на семинар в Москву

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02 июня 2017, 13:34Общество
Представители организаций, ответственных за обеспечение транспортного развития муниципальных районов, городских округов и поселений Пензенской области приглашаются к участию в международном семинаре по устойчивому городскому транспорту.
Мероприятие состоится в Москве 23 июня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Представители автотранспортных предприятий, студенты и магистранты также получат возможность поучаствовать в семинаре.
«В рамках каждого заседания предусмотрено проведение нескольких лекций с участием ведущих зарубежных и отечественных ученых и экспертов с последующим обсуждением рассматриваемых вопросов», - сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
Продолжительность лекции - 1-1,5 часа, участие - бесплатное.
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