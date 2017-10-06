Пензенских товаропроизводителей приглашают на ярмарку на пл. Ленина

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06 октября 2017, 17:09Общество
Пензенских товаропроизводителей приглашают принять участие в ярмарке (0+), которая развернется на площади Ленина 7 и 8 октября.
«Положительные отклики горожан получила ярмарка, прошедшая на центральной площади города в минувшие выходные. В связи с этим принято решение повторно организовать расширенную сельскохозяйственную ярмарку товаров местных производителей», - отметили в пресс-службе мэрии.
Для того, чтобы реализовать выращенную и произведенную продукцию на ярмарке, следует обратиться в мэрию Пензы по телефону: 68-46-15 или в региональный минсельхоз: 56-35-64, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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