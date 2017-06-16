16 июня 2017, 19:37Общество Пензенских торговцев «с рук» не пугают штрафы От жителей Пензы поступают жалобы на стихийные рынки. Как правило, нелегальные торговые точки размещаются вблизи остановок общественного транспорта и в местах, где проходят большие людские потоки. С самодельных прилавков пензенцам, в основном, продают овощи и фрукты. Но иногда на лотках встречаются скоропортящиеся продукты и даже мясо. То, что товар качественный и безопасный, продавцы предлагают верить им на слово, ведь никаких документов, подтверждающих это, у них нет.

На проспекте Строителей конкурировать с крупной торговой сетью пытаются торговцы, ежедневно раскладывающие на прилавки свежее мясо и копчености.

Есть ли документы на мясную продукцию, остается только гадать. Жители из близлежащих домов привыкли видеть подобную картину: на мясо, разложенное по коробкам, они посматривают с брезгливостью.

Как позже выяснилось, охраняют прилавок во время отсутствия продавца двое мужчин, не выходя из автомобиля. Говорят, хозяйка лавки под открытым небом отлучилась, чтобы оплатить штраф, оформленный за торговлю в неустановленном месте.



В городской администрации эту незаконную точку называют проблемной. За несанкционированную уличную торговлю нарушители уже несколько лет исправно платят штрафы от одной до трех тысяч рублей, но хлебное место не покидают.

«Они говорят, что здесь у них есть свои покупатели. Рядом есть ярмарка, где можно торговать в нормальных условиях, где можно и руки помыть, и товар выложить, и не будет никто ущемлен: ни продавец, ни покупатель», - сказала начальник отдела потребительского рынка администрации Пензы Ирина Баулина.



На продовольственных ярмарках, которых в городе 14, продавцы от камер не прячутся. Наоборот, с удовольствием рассказывают о своем товаре. За качество ручаются, ведь оно подтверждено документально.



«Покупатели не жалуются, потому что мясо проверенное, на месте мы клеймим, сюда привозим, здесь еще проверяют врачи, которые снимают пробу и выписывают то, что мясо пригодно для торговли, выдают ветеринарное свидетельство», - пояснила продавец Равза Агишева.

Чтобы летом мясо не испортилось, на ярмарках каждый продавец хранит его в специальных холодильниках.



«Мясо хранится после рубки в витринах под стеклом, а изначально – в ларях морозильных, то есть мясо не портится», - отметила продавец Юлия Малышева.

В администрации говорят, что штрафы покончить с уличной торговлей раз и навсегда не помогают. Многолетняя практика показала, что эта мера не действенная и уже давно не пугает нарушителей. Других полномочий пока у надзорных органов нет. Дело остается за жителями, которым специалисты рекомендуют не приобретать с рук продукты сомнительного качества.

Общество

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