Пензенских студентов приглашают на донорский марафон

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07 октября 2019, 16:38Общество
7 октября в Пензенской области стартовала акция «Студенческий донорский марафон» (18+). Мобильный пункт забора крови начал работу на территории технологического университета.
«Работа по привлечению молодых людей к донорскому и волонтерскому движению ведется сотрудниками Центра крови регулярно в школьных и студенческих коллективах в рамках проекта «Я бы в доноры пошел – пусть меня научат». И уже сейчас видны ее итоги – мы можем наблюдать значительное омоложение донорского контингента», - отметила руководитель областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
В ходе акции донорами стали 35 студентов ПензГТУ. Специалисты заготовили более 15 литров цельной крови, сообщает пресс-службе областного минздрава, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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