Пензенских студентов приглашают на донорский марафон

«Работа по привлечению молодых людей к донорскому и волонтерскому движению ведется сотрудниками Центра крови регулярно в школьных и студенческих коллективах в рамках проекта «Я бы в доноры пошел – пусть меня научат». И уже сейчас видны ее итоги – мы можем наблюдать значительное омоложение донорского контингента», - отметила руководитель областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В ходе акции донорами стали 35 студентов ПензГТУ. Специалисты заготовили более 15 литров цельной крови, сообщает пресс-службе областного минздрава, пишет ИА «Пенза-Пресс».