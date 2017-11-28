28 ноября 2017, 17:05Общество Пензенских студентов приглашают к участию в олимпиаде «Я – профессионал» В Пензе студентов приглашают принять участие в олимпиаде «Я - профессионал» (18+).

Участниками олимпиады могут стать студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. В 2017-2018 учебном году мероприятие пройдет по 27 направлениям, от экономики и лечебного дела до фотоники и геологии.

Победители получат право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу данных «Молодые профессионалы» и попадут на стажировки в ведущие российские компании. В феврале 2018 года для самых успешных участников организуют зимние школы с приглашением лучших мировых специалистов – «звезд» своей профессии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Олимпиадное движение имеет исключительную социальную важность и призвано охватить все российские регионы и вузы. Участие в олимпиаде станет значимым показателем качества работы высших учебных заведений, а количество победителей и призеров – ярким отражением кадрового потенциала регионов», - сообщает пресс-центр облправительства.

Положение и подробная информация об олимпиаде размещены на сайте: https://www.yandex.ru/profi.

«Я - профессионал» является масштабной образовательной олимпиадой нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Проект направлен на выстраивание системы социальных лифтов, которые позволят молодежи развивать профессиональные компетенции, стать востребованными специалистами на рынке труда. Олимпиада призвана обеспечить тесное взаимодействие талантливых студентов, ведущих ученых и профессионалов в своей области, а также лидеров бизнеса – будущих работодателей.

Общество

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