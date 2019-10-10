Пензенских студентов предложили отправлять на практику в сельские Дома культуры

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10 октября 2019, 17:59Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 октября в рамках рабочей поездки в Малосердобинский район посетил Старославкинский культурно-досуговый центр.
Здание Дома культуры отремонтировали в 2018 году. На это из областного бюджета выделяли 3,6 млн рублей. Также в учреждение закупили оборудование более чем на 1,4 млн рублей.
Иван Белозерцев оценил качество выполненных работ и отметил важность приобщения молодежи к культурной жизни родного края. Он поблагодарил работников ДК за работу по сохранению мордовской культуры.
«Важно, чтобы сюда приходила молодежь, нужно думать, как открывать дополнительные направления», - подчеркнул губернатор.
Глава администрации Старославкинского сельсовета Ирина Еремкина рассказала, что в Доме культуры работают кружки различной направленности: спортивные, декоративно-прикладные, а также факультативно изучается мордовский язык. Она предложила приглашать в село на практику студентов колледжа культуры и искусств. Иван Белозерцев поддержал эту инициативу.
Также он поручил ввести ставку музыкального работника в штат Дома культуры, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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