Пензенских студентов предложили отправлять на практику в сельские Дома культуры

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 октября в рамках рабочей поездки в Малосердобинский район посетил Старославкинский культурно-досуговый центр.

Здание Дома культуры отремонтировали в 2018 году. На это из областного бюджета выделяли 3,6 млн рублей. Также в учреждение закупили оборудование более чем на 1,4 млн рублей.

Иван Белозерцев оценил качество выполненных работ и отметил важность приобщения молодежи к культурной жизни родного края. Он поблагодарил работников ДК за работу по сохранению мордовской культуры.

«Важно, чтобы сюда приходила молодежь, нужно думать, как открывать дополнительные направления», - подчеркнул губернатор.

Глава администрации Старославкинского сельсовета Ирина Еремкина рассказала, что в Доме культуры работают кружки различной направленности: спортивные, декоративно-прикладные, а также факультативно изучается мордовский язык. Она предложила приглашать в село на практику студентов колледжа культуры и искусств. Иван Белозерцев поддержал эту инициативу.

Также он поручил ввести ставку музыкального работника в штат Дома культуры, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».