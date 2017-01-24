24 января 2017, 17:53Общество Пензенских студентов познакомили с работой ГИБДД Учащиеся пензенского колледжа информационных и промышленных технологий познакомились с основными принципами работы областного управления ГИБДД и его сотрудников. Экскурсия состоялась в рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант».

Вначале ребятам показали, какими техническими средствами оборудован патрульный автомобиль ДПС и какие специальные приборы используют на службе автоинспекторы. Экскурсия продолжилась в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений. Студентам объяснили, как происходит обработка данных, поступающих с комплексов фото- и видеофиксации, установленных на дорогах Пензенской области.

Кроме того, ребята посетили музей регионального управления ГИБДД и ознакомились с работой дежурной части.

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