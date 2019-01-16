Пензенских студентов научили настраивать телевизор на цифровое ТВ

11 февраля Россия перейдет на цифровое вещание. Это не коснется аналогового телевидения местных телеканалов, включая «ТВ-Экспресс». Для того, чтобы процесс перехода не доставил жителям региона проблем, областной радиотелевизионный передающий центр провел обучение волонтеров цифрового ТВ. Ими стали студенты колледжа информационных и промышленных технологий.

Актовый зал IT-колледжа был заполнен до отказа. Студенты внимательно слушали и делали пометки в тетрадях. Им предстоит стать помощниками по внедрению цифровых технологий в телевещании. Ребята будут помогать переходить от аналогового ТВ к цифровому тем, кто будет испытывать в этом затруднения. Особенно ценной станет помощь жителям сельских районов области.

Вадим Еремин из села Неверкино утверждает, что подключиться к цифре - проще простого. На занятии ему удалось это сделать за пять минут. Правда, для перехода на новое вещание понадобится специальное оборудование.

«Просто купить антенну. Если телевизор старый, до 2013 года, нужно покупать дополнительные приставки», - рассказал Вадим Еремин.

Главным спикером на занятии выступил Максим Логинов, начальник отдела областного радиотелевизионного передающего центра. Он подробно объяснил волонтерам и про новое оборудование, и про то, как быть, если телевизор старый, приобретена приставка и антенна.

«Необходимо вставить в приставку дециметровую антенну и запустить автопоиск. В результате у вас будут 20 телевизионных каналов в отличном качестве. Охват 100% по всему региону», - объяснил он.

Если во время просмотра телевизора рядом с логотипом канала вы видите букву «А», это означает, что ваше оборудование принимает аналоговый сигнал и стоит задуматься о приобретении нового оборудования. По словам специалистов, цены на приставки начинаются с 700 рублей, на антенны дециметрового диапазона - с 300.

Думать о переходе на цифровое вещание не надо лишь тем, кто смотрит спутниковое и кабельное ТВ. Для тех граждан, у кого возникли вопросы, Российская телевизионная и радиовещательная сеть организовала «горячую линию». Ее номер: 8-800-220-20-02.