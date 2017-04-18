Пензенских студентов научат шутить в «Школе КВН»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2017, 15:32Общество
18 апреля в Пензе в Доме Молодежи открылась «Школа КВН», рассчитанная на команды студентов профессиональных образовательных организаций.
«В первый день для команд пройдут организационные собрания, чтение лекций и мозговой штурм. Также команды получат тему домашнего задания, которое представят 19 апреля. В этот день участников ждет лекция «Правила игры. Приветствие. Разминка», - пояснили в пресс-службе минобра.
20 апреля состоится лекция «Детальная подготовка к игре. Нюансы и подводные камни», также участники будут готовиться к финальной игре. 21 апреля в 15.00 в большом зале Дома молодежи пройдет отчетная игра.
Лига КВН среди студентов профобразовательных организаций создана по инициативе зампреда областного правительства Олега Ягова, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2017, 19:29В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству
18 апреля 2017, 19:16Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
18 апреля 2017, 19:09Пензенцы отмыли городские памятники
18 апреля 2017, 19:0265 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
18 апреля 2017, 18:34Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ
18 апреля 2017, 18:00Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком»
18 апреля 2017, 17:52Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры»
18 апреля 2017, 17:45В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана