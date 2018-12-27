Пензенских спасателей поздравили с профессиональным праздником

В 2018 году этот праздник отмечается в 28-й раз. За прошедшие 12 месяцев подразделениям пожарно-спасательной службы приходилось откликаться на самые разные вызовы. Так, сотрудники ведомства принимали участие в тушении более 1000 пожаров. Они спасли из огня свыше 300 человек. И даже несмотря на праздник, пензенские спасатели продолжали нести боевое дежурство

«Желаю, чтобы ваши подчиненные и вы, а также все те, кто заступает сегодня в боевые караулы в поздравлениях, вернулись домой в свои семьи к женам и детям», - сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды.