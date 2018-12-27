Пензенских спасателей поздравили с профессиональным праздником

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27 декабря 2018, 19:52Общество
Они каждый день спасают жизни горожан. Сотрудники управления МЧС по Пензенской области 27 декабря отмечают День спасателя.
В 2018 году этот праздник отмечается в 28-й раз. За прошедшие 12 месяцев подразделениям пожарно-спасательной службы приходилось откликаться на самые разные вызовы. Так, сотрудники ведомства принимали участие в тушении более 1000 пожаров. Они спасли из огня свыше 300 человек. И даже несмотря на праздник, пензенские спасатели продолжали нести боевое дежурство
«Желаю, чтобы ваши подчиненные и вы, а также все те, кто заступает сегодня в боевые караулы в поздравлениях, вернулись домой в свои семьи к женам и детям», - сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды.
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