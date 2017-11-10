В Пензе сотрудников ОВД поздравили с профессиональном праздником

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10 ноября 2017, 19:53Общество
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Этот праздник для страны особенный. Тех, чья служба и опасна, и трудна, чествовали в пензенском областном драматическом театре.
В драматическом театре чествовали тех, кто стоит на страже безопасности жителей Пензенской области. На празднике собрались не только сотрудники полиции, но и их близкие. На своих защитников жены и дети смотрели с восхищением и гордостью.
«Муж преодолел все трудности и достиг такой планки, что его сегодня будут награждать. Это для нас очень большой праздник», - рассказала жена майора полиции Екатерина Петрушина.
Люди в форме — это лицо закона и справедливости. На их плечах лежит ответственная миссия: охранять правопорядок и покой пензенцев. Около 450-ти полицейских региона уже получили высокие государственные награды за особые заслуги в выполнении этой миссии. На них равняются коллеги и поколение будущих правоохранителей.
«Это очень важный праздник в моей жизни. Сын идет по моим стопам, он кадет полицейского класса, я очень рад», - поделился инспектор направления обеспечения участия территориальных органов МВД России в деятельности антитеррористических комиссий и кооперативных штабов УМВД России по Пензенской области Илья Афиногентов.
Пензенских полицейских поздравил глава регионального управления министерства внутренних дел. Юрий Рузляев пожелал коллегам успехов в нелегком труде и поблагодарил за достойное несение службы.
«В ответ на современные вызовы и угрозы со стороны криминала пензенской полиции широко внедряется, и используются новые формы оперативных разработок в глубоко законперированных организованных преступных сообществах. Эти инновации уже доказали свою эффективность в практической деятельности оперативных и следственных подразделениях», - сказал он.
Лучшие полицейские получили государственные и ведомственные награды, благодарности губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравил глава региона Иван Белозерцев.
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