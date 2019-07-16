Пензенских собственников заброшенных земель оштрафовали почти на 9 млн руб

В первом полугодии 2019 года специалисты осмотрели 354 земельных участков площадью 48,6 тысяч га. В результате проверки 151 собственнику вынесли постановление о привлечении к административной ответственности и назначили штрафов на 8,4 миллиона рублей.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что материалы по результатам проверок направили в налоговые органы: собственникам будет доначислен земельный налог по повышенной ставке - 1,5% от кадастровой стоимости участков. Доначисление налога в первом полугодии 2019 года составило 6,9 миллиона рублей.

«В Пензенской области все земли сельхозназначения должны обрабатываться, это моя принципиальная позиция как губернатора. Неиспользуемые земли после предусмотренных законом процедур передаются инвесторам для обработки. У нас - немало удачных примеров такой работы: сельхозпредприятия распахали эту землю и сегодня получают неплохой урожай. Для поддержки аграриев, которые взяли на себя этот труд, в этом году впервые предусмотрены субсидии», - отметил Иван Белозерцев.

Всего в 2019 году в области запланировано ввести в сельхозоборот 36 тысяч га ранее неиспользуемой пашни. Уже введено в оборот более 15 тысяч га, в том числе - около 7000 га расчищено от зарослей, пишет ИА «Пенза-Пресс».