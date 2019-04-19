Пензенских школьников знакомят с ведущими предприятиями региона

В Пензе завершается «Неделя без турникетов» (6+). Это масштабная всероссийская акция, которая уже традиционно проходит на заводах, а также в вузах и научно-исследовательских институтах. Ее цель - познакомить молодежь с ведущими предприятиями своего региона. В Пензенской области в 2019 году свои двери распахнули 12 крупнейших промышленных организаций.

Наибольшей популярностью в рамках акции пользовалось «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени Ревунова».

Под четким контролем специалиста школьники по очереди пробовали приклеить стекло на дверцу будущего духового шкафа. В цехах ООО «СВАР», дочернего предприятия «ППО ЭВТ имени Ревунова», для юных гостей не просто провели экскурсию, но и организовали мастер-классы. Ребятам - восьмиклассникам из школы Сурска - предоставили возможность попробовать себя в роли сборщика бытовой техники.

«После того, как заготовка высохнет, ее начинают полностью собирать, чтобы потом перевезти на основной конвейер и вставить в готовые изделия», - рассказал главный инженер ООО «СВАР» Сергей Литвак.

Школьникам показали, как создают варочные поверхности кухонных плит и рассказали обо всех этапах сборки другой бытовой техники. Во время экскурсии ребята увидели, на каком оборудовании работают сотрудники предприятия. Дети остались под впечатлением.

«Пока не думала, кем хочу стать, но приехав сюда и попробовав все это, стало очень интересно», - призналась ученица школы города Сурск Городищенского района Ольга Шилина.

«Узнал, что человек всегда должен находиться возле машины, так как если она выйдет из строя, то все испортится, партия будет полностью не годная. Считаю, что это очень интересная работа, хотел бы в будущем здесь работать», - сказал ученик школы города Сурск Городищенского района Ринат Кадеркаев.

Подростки побывали и в производственных цехах «ППО ЭВТ имени Ревунова», увидели слесарно-механический участок, оборудованный новейшими фрезерными станками, гибочные машины с числовым программным управлением, оборудование для лазерной резки. Инженерам и другим сотрудникам пришлось отвечать на многочисленные вопросы.

«Можно сделать вывод, что интерес молодежи к промышленным предприятиям увеличивается с каждым годом, это здорово, и мы, в свою очередь, стараемся быть открытыми перед ними и дать им как можно больше информации», - рассказал генеральный директор АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», председатель Пензенского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Алексей Слугин.

«Стартовавшая акция «Неделя без турникетов» - это одно из регулярных мероприятий, которое ежегодно проводит Пензенское отделение «Союза машиностроителей России». Очень важно, что есть возможность дать подрастающему поколению максимально доступную информацию о различных профессиях. Сегодня, когда промышленность стремительно развивается и нужно постоянно обновлять кадровый состав предприятий, такие акции как «Неделя без турникетов», возможно, смогут помочь участникам экскурсий выбрать будущую профессию. Я уверен, что многие из ребят, которые посетили предприятия, входящие в Пензенское отделение «Союза машиностроителей России» и производственные площадки нашего холдинга, задумаются о выборе профессии и свяжут свое будущее с российской промышленностью», - рассказал генеральный директор АО «Технодинамика», куратор Пензенского отделения «Союза машиностроителей» России Игорь Насенков.

В рамках весенней акций «Неделя без турникетов» в Пензенской области было организовано около 100 мероприятий. Снова свои двери для гостей предприятия откроют в октябре (6+).