Пензенских школьников возили 20 неисправных автобусов

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21 декабря 2018, 13:36Общество
21 декабря губернатор Иван Белозерцев провел совещание с главами администраций районов Пензенской области. Одной из тем стала безопасность на дорогах.
Начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Александр Курчатов сообщил, что с начала года к административной ответственности привлекли 90 водителей школьных автобусов, 20 из них - за управление с технической неисправностью, 70 - за различные нарушения ПДД. Также он подчеркнул, что должностные лица, ответственные за перевозку детей, пренебрегают обязанностью по прохождению предрейсового медосмотра.
«Так, 15 октября на 28-м километре дороги «Лунино-Исса» остановили автобус «ГАЗ» с детьми, при проверке выяснилось, что водитель перед выездом в рейс не проходил обязательный медосмотр и технический осмотр транспортного средства. 18 октября дети из Белинска поехали на экскурсию в село Лермонтово, уведомление в Госавтоинспекции об этом не подавалось», - рассказал он.
«Некоторым нерадивым руководителям надо взыскания заранее объявлять. Поедрейсовый осмотр нужно проводить обязательно, потому что в автобусе - дети. На чеку должны быть до того, как что-то произошло», – заявил Иван Белозерцев.
В ходе совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, губернатор потребовал от глав администраций районов пояснить ситуацию. Они, в свою очередь, заверили, что все виновные были наказаны, им объявили выговоры и предупреждения.
«Некоторым нерадивым руководителям надо взыскания заранее объявлять. Предрейсовый осмотр нужно проводить, потому что в автобусе - дети. На чеку должны быть до того, как что-то произошло». – подытожил глава региона.
Ранее стало известно, что утром 21 декабря школьный автобус попал в аварию в Колышлее, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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