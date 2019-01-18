Пензенских школьников учат писать программы для смарт-гаджетов

Навыки написания программного обеспечения для смарт-гаджетов будут постигать уже в школе. Правда, пока только на факультативных занятиях. Чтобы общаться со школьниками на одном языке - языке Джава - и направлять детское любопытство в нужное русло, навыки программирования совершенствуют сперва учителя информатики. В Пензе прошел семинар для педагогов в рамках проекта «Компьютерные науки».

Слова, чуждые для простого обывателя, в этой аудитории понимают без труда. За партами - учителя информатики из образовательных учреждений Пензы и области, главная тема урока - методика преподавания программирования на языке Джава для операционной системы Андроид. Ее в рамках проекта «компьютерные науки» в школе имени Лермонтова изучали три дня.

«Проект компьютерной науки - это совместное детище учителей из Израиля, город Беэр-Шева. Фрайман - преподаватель, частый гость Пензенской области. Такие семинары мы проводим для учителей, которые работают уже по технологии компьютерной науки, ведут этот курс, либо хотят присоединиться к ней», - рассказал директор центра естественно-математического образования института регионального развития Пензенской области Дмитрий Кондратов.

Расширить свои знания языков программирования пожелали 30 педагогов. Год назад они только знакомились с методиками, а сегодня уже пробуют самостоятельно работать с языком Джава в операционной системе Андроид. Подобный опыт преподаватели считают бесценным. Теперь разговор с учащимися можно выстраивать, не опираясь на историю программирования, а подкрепляя наглядными примерами нашего времени.

«Детям, я думаю, это будет намного интереснее. Потому что то, что мы делаем в Джаве, они видят только на компьютере, а здесь - на их планшетном компьютере будет, телефоне. Они смогут это посмотреть, почувствовать себя разработчиками приложений. Мне будет полезно, и потом я постараюсь научить этому детей», - отметил учитель информатики школы п. Мичуринский Пензенского района Сергей Щербаков.

Обучает пензенских педагогов их коллега - учитель информатики из школы села Ленино Пензенского района Игорь Емельянов. Год назад он издал учебно-методическое пособие по работе с Джава, которое сейчас есть в кабинете информатики каждой школы региона. Оно призвано познакомить соискателя с консольным вариантом языка Джава и подтолкнуть его для дальнейшего изучения этой темы. По мнению автора, обновление базы знаний педагогов продиктовано самим временем.

«Современный ученик - он у нас цифровой ученик. Причем это поколение детей не верит обещаниям, им нужно здесь и сейчас. То есть если говорить ученику, что если будешь изучать Паскаль, потом переучишься на нормальный язык и будешь делать приложения для телефона, он не поверит. Он хочет сейчас их делать. Там как раз и предусматривается, что ученик разрабатывает приложение уже для мобильных и операционных систем», - пояснил Игорь Емельянов.

Сейчас готовится к изданию очередное методическое пособие для учителей, где как раз будут описаны практические аспекты написания приложений для системы Андроид. А уже в апреле состоится региональный смотр среди школьников, которые делают первые шаги в программировании. Оценивать их мастерство будут практикующие программисты из пензенских фирм.