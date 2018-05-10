Пензенских школьников пригласили на экскурсию в управление МВД

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10 мая 2018, 19:59Образование
Как служили в милиции и как служат в полиции. Школьникам устроили экскурсию в управление министерства внутренних дел Пензенской области. Там им показали музей с его экспонатами и рассказали о сотрудниках, пожертвовавших своими жизнями ради жизни других.
Детский класс впервые в музее органов внутренних дел. С одной стороны, многие хранящиеся экспонаты - шевроны, погоны и служебную форму - они видели неоднократно и в жизни. Но уж точно не видели формы образца предвоенных, военных и послевоенных лет и не слышали о подвигах пензенцев-милиционеров времен Великой Отечественной.
Не забыли рассказать детям и о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. На территории УМВД есть мемориал в честь всех, кто отдал жизнь, защищая закон и порядок.
Школьникам продемонстрировали экспозицию музея, ознакомили с историей памятника участковому. А инспекторы ДПС рассказали и показали, как они ловят пьяных водителей, и попутно поинтересовались, насколько осведомлены сами юные пешеходы о правилах движения.
Этот поход из школы в полицию посвятили 300-летию последней. Подобные мероприятия сотрудники проводят для детей регулярно, под общим названием «Твой выбор». Это профилактическая акция, цель которой - предупреждение правонарушений со стороны подростков и не только.
«Цель мероприятия - патриотическое воспитание подрастающего поколения, ознакомление с традициями и историей ОВД, а также деятельность отдельных подразделений», - рассказала заместитель начальника организации деятельность УУП ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.
Среди приглашенных - школьники и члены отряда «Юный спецназовец». Кроме того, с работой различных подразделений полиции периодически знакомят детей, находящихся на учете по делам несовершеннолетних.
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