Пензенских школьников приглашают на проектную смену по экологии

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08 октября 2019, 11:34Образование
С 19 октября в Центре по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области в рамках национального проекта «Образование» стартует профильная смена «Образовательная экология» для учащихся девятых классов.
Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, дети, прошедшие финальный отбор, получат право 14 дней заниматься с ведущими экспертами по следующим направлениям: «Промышленная экология», «Общая экология», «Научно-исследовательская и проектная деятельность в экологии», «Экоаналитический контроль состояния окружающей среды», «Научный подход в организации наблюдений за состоянием окружающей среды».
По программе, 19 октября пройдет открытая лекция для одаренных детей «Проектная деятельность в рамках программы «Большие вызовы» образовательного центра "Сириус"». 21 октября – лекция «Создание новых материалов на основе вторичного сырья, или Как упаковать эко-проект». Каждый день смены - с 19 октября по 1 ноября - школьники будут решать задачи и проводить опыты на учебных занятиях.
Спикером выступит заведующая лабораторией кафедры сертификации и аналитического контроля НИТУ «МИСиС», инженер лаборатории разделения и концентрирования в химической диагностике функциональных материалов и объектов окружающей среды, лектор и преподаватель ОЦ «Сириус» Ярослава Куминова.
Для того, чтобы попасть на профильную смену «Образовательная экология» необходимо подать онлайн-заявку. Финальный отбор пройдет 15 октября с 15:00 до 16:30 на базе Губернского лицея.
Возрастные ограничения - 6+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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