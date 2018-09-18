Пензенских школьников познакомили с технологией производства украшений

В детском технопарке «Кванториум НЭЛ» для школьников провели мастер-класс по ювелирному делу. Ребят познакомили с технологией производства украшений с помощью 3D-принтера.

Мастер-класс стал частью обучающей программы технопарка. Чтобы познакомить ребят с технологией производства украшений, занятия решили провести в два этапа.

«На первом мастер-классе мы попробовали создать проект и выстроить его в графическом редакторе. На втором - сделали драгоценное украшение из пластика с помощью 3D-принтера», - рассказала специалист ювелирной области Екатерина Луконина.

Речь идет о масштабе один к одному. То есть эти разработки в специальной программе по 3D-моделированию - проекты настоящих ювелирных украшений.

«Решила взять за основу круг. Думаю, что разрабатываю кулон не только для себя, может быть, кто-то захочет такой же купить и подарить кому-нибудь», - сказала участница мастер-класса Ирина Евсеева.

Специалист по ювелирному делу по завершении второго этапа обучения выберет лучшую работу. А победитель получит сертификат на бесплатное изготовление своего кулона в серебре. Мастер-класс по ювелирному мастерству стал первым из запланированных занятий с участием индустриальных партнеров. Подобные мероприятия в рамках обучающих программ в технопарке «Кванториум НЭЛ» планируют сделать традиционными. Более того, там решили создать программу взаимодействия с промышленными предприятиями области.

«Мы считаем, что в детском технопарке может разрабатывать программа обучения и повышения квалификации кадров, которые будут в дальнейшем задействованы на предприятиях крупной промышленности. И мы можем предоставлять оборудование, для повышения уровня до определенных критериев», - рассказала руководитель пресс-службы технопарка Наталия Селюкина.

«Кванториум» - новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. Как говорят его создатели, это пространство интеллектуальной смелости, среда для формирования изобретательного мышления детей.