Пензенских школьников познакомили с системой «Безопасный город»

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24 января 2019, 19:44Образование
В управлении МВД России по городу Пензе высадился «Студенческий десант». В одноименной акции приняли участие семиклассники средней школы №77.
Диспетчерам центра управления нарядами дежурной части городского УМВД нечасто приходится напрямую общаться с гражданами. Визит школьников - приятное исключение.
«Необходимо проводить такие мероприятия, чтобы подростки знали, чем занимается полиция, что она не только ловит преступников, но и занимается профилактической работой», - рассказал заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензе Николай Небайкин.
Ребят познакомили с работой системы «Безопасный город», которая охватывает наблюдением все улицы областного центра. Также семиклассникам показали камеры, в которых содержатся нарушители общественного порядка и продемонстрировали, как задерживают преступников.
У школьников Пензы будет возможность познакомиться с работой и других подразделений регионального управления МВД. Всероссийская акция «Студенческий десант» (12+) продолжается.
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