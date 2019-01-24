Пензенских школьников познакомили с системой «Безопасный город»

В управлении МВД России по городу Пензе высадился «Студенческий десант». В одноименной акции приняли участие семиклассники средней школы №77.

Диспетчерам центра управления нарядами дежурной части городского УМВД нечасто приходится напрямую общаться с гражданами. Визит школьников - приятное исключение.

«Необходимо проводить такие мероприятия, чтобы подростки знали, чем занимается полиция, что она не только ловит преступников, но и занимается профилактической работой», - рассказал заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензе Николай Небайкин.

Ребят познакомили с работой системы «Безопасный город», которая охватывает наблюдением все улицы областного центра. Также семиклассникам показали камеры, в которых содержатся нарушители общественного порядка и продемонстрировали, как задерживают преступников.

У школьников Пензы будет возможность познакомиться с работой и других подразделений регионального управления МВД. Всероссийская акция «Студенческий десант» (12+) продолжается.