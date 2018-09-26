Пензенских школьников обучают разбираться в тонкостях бытовой экономики

В пензенской школе №56 проходит «Неделя финансовой грамотности» (6+). Специалисты из коммерческих банков и банка-регулятора, а также преподаватели вузов и колледжей учат школьников разбираться в тонкостях бытовой экономики, причем играючи.

На кону - дома, ценные монеты и даже человеческие жизни. Настольная игра «Крысиные бега» (6+), или второе ее название «Денежный поток», призвана не столько пробудить азарт, сколько разум. В ней побеждает тот, кто останется в плюсе. Для игроков-школьников - это еще и источник практических знаний для жизни.

«Мы кидаем кости и двигаем фигурки, которые выпадают на разные поля - рынок, мелкие и крупные сделки. Одна из задач игры - набрать пассивных доход, который превысит расходы», - рассказала ученица школы №56 Пензы Виктория Ярлыг.

Цель «Недели финансовой грамотности» - рассказать ребятам о бытовой экономике. Степень погруженности в материал каждый выбирает самостоятельно. Уроки, которые могут превратиться в игру, мастер-класс, беседу или лекцию, ведут специалисты Банка России и коммерческих банков, а также преподаватели колледжей и высших учебных заведений города.

«С учетом требования современного государственного стандарта, когда образовательные учреждения должны готовить учеников к реальной жизни, финансовая грамотность - это те знания, которые необходимы каждому человеку», - отметила директор школы №56 Пензы Наталья Переяслова.

Внимание к экономике не ограничивается «Неделей финансовой грамотности». Эту науку преподают также на специальном - элективном курсе, где подросткам в цифрах объясняют, как выбрать более выгодный кредит, страховку и рассрочку. Педагоги замечают, что, по отзывам учеников, эти знания школьников оказываются полезны и их родителям.