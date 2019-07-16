Пензенских школьников обучают правилам безопасного поведения на воде

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2019, 19:33Образование
В Пензенской области сотрудники МЧС проводят инструктирование детей (0+). Спасатели обучают школьников правилам безопасного поведения на воде. Очередную беседу провели на берегу водоема в селе Засечное.
Ребятам - не больше десяти лет. Лишь половина из них умеют плавать. Именно с ними специалисты проводят мастер-классы на водных объектах, рассказывают об основных правилах поведения у воды. И, в первую очередь, речь заходит о том, чего делать нельзя.
«Какие бы вы сильные, отважные и смелые не были, нельзя плыть за утопающим. Разве что, если вдруг ваш товарищ попал в беду где-то рядом на речке, упал с берега, то можно подать ему ветку, кинуть веревку», - рассказал спасатель-водолаз пензенского пожарно-спасательного центра Александр Мартынов.
О том, что водоемы - это не место для игр, понимают не многие. Только за последние шесть месяцев на территории региона погибли два ребенка. Предупредить и обезопасить школьников - главная цель выездных мастер-классов спасателей.
О том, что можно утонуть и недалеко от берега, и вовсе не играя в воде, спасатели рассказывают на примере недавнего случая. Двое воспитанников секции гребли на байдарках и перевернулись. Оказалось, что ребята были без жилетов.
«Данный случай произошел в районе острова Пески при проведении мероприятия, связанного с обучением плавания на байдарках. Благодаря тому, что дети находились в зоне видимости спасателей пензенского пожарно-спасательного центра, их удачно извлекли из воды», - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.
Инструктаж прошел не только для детей, но и для взрослых. На манекене преподавателям объяснили, как правильно оказывать первую помощь. Ожидается, что подобные инструктажи (0+) школьников пройдут до конца лета еще несколько раз.
16 июля 2019, 19:44В Сердобском районе будут собирать более 5000 тонн шампиньонов в год
16 июля 2019, 19:37Пензенские ссузы будут обучать предпенсионеров новым профессиям
16 июля 2019, 19:33Пензенских школьников обучают правилам безопасного поведения на воде
16 июля 2019, 19:26В Пензе будут судить псевдомедиков из «клиники по коррекции веса»
16 июля 2019, 19:21В Пензе инженерно-технический лагерь объединил 250 участников из 9 стран
16 июля 2019, 19:12Жительницу Каменки укусил энцефалитный клещ
16 июля 2019, 19:07Одаренные пензенцы отправились на специальную смену в пансионат у моря
16 июля 2019, 19:03Кузнецкий завод по производству пенополиуретана почти готов к запуску