Пензенских школьников обеспечат лыжами

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25 декабря 2017, 13:04Общество
Глава региона Иван Белозерцев призвал обеспечить пензенских школьников зимним спортинвентарем, а именно – лыжами.
По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, сейчас лыжи закупаются, однако их недостаточно.
«Надо этим заниматься. Если там старые лыжи, надо закупать новые. Занятия должны проводиться с детьми», - подчеркнул губернатор.
Иван Белозерцев поручил до конца года проанализировать ситуацию, чтобы за период каникул поправить положение дел, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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