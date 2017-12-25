25 декабря 2017, 13:04Общество Пензенских школьников обеспечат лыжами Глава региона Иван Белозерцев призвал обеспечить пензенских школьников зимним спортинвентарем, а именно – лыжами.

По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, сейчас лыжи закупаются, однако их недостаточно.

«Надо этим заниматься. Если там старые лыжи, надо закупать новые. Занятия должны проводиться с детьми», - подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев поручил до конца года проанализировать ситуацию, чтобы за период каникул поправить положение дел, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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