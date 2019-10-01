Пензенских школьников научили делать светоотражающие элементы

Активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники ГИБДД рассказали пензенским школьникам о правилах поведения на пешеходных переходах. В регионе стартовала акция «Дорога в школу» (0+). Помимо викторин и познавательных конкурсов ее организаторы провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов, которые способны сделать пешеходов более заметными в темноте.

Как правильно переходить через дорогу, чтобы не попасть под машину лучше всех знают сотрудники Госавтоинспекции. Они совместно с членами Общероссийского народного фронта проводят акцию «Дорога в школу». Правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье, детям преподносят в доступной, игровой форме. Одно из них предписывает пешеходам в темное время суток использовать специальные светоотражатели.

«В осенний период времени, когда начинает раньше темнеть, водителям очень тяжело, потому что пешехода становится видно только с малого расстояния. Для того, чтобы дети имели представление о таких элементах безопасности, которые существуют в настоящее время, организовываются подобные мероприятия», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Пензе Юлия Филатова.

Светоотражающие брелоки и наклейки можно купить в магазине, но школьникам предложили сделать их самостоятельно, а после рассказали, как крепить.

«Знаки крепятся, как правило, на груди, руках, ногах, то есть, чтобы их было видно водителям. Определенных стандартов нет, но, по законодательству, в ночное время суток должна быть жилетка», - сказал координатор «Молодежки ОНФ» по Пензенской области Алексей Пакаев.

Встреча с ученикам - это один из этапов акции «Дорога в школу», она стартовала летом, тогда активисты ОНФ выявляли наиболее опасные пешеходные переходы, которые находятся вблизи образовательных учреждений.

Итоги профилактической работы подведут в формате круглого стола.