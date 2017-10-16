16 октября 2017, 19:07Общество Пензенских школьников научат плавать за 24 часа В Пензенской области стартовал пилотный проект массового обучения плаванию школьников. Первые занятия прошли в бассейнах «Звездный» и «Дельфин», расположенных в Мокшанском и Пензенском районах.

Научиться плавать за 24 часа. Такая задача стоит перед школьниками двух районов - Мокшанского и Пензенского, которые принимают участие в пилотном проекте по обучению плаванию.

«Министерством образования Пензенской области в 2017 году утверждена программа обучения плаванию. Она подразумевает набор занятий, состоящий из 24 уроков. Мы решили взять в качестве пилотного проекта группы в Мокшанском и Пензенском районе и от и до провести мониторинг», - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Никишин.

Если раньше каждый инструктор по плаванию обучал детей так как он считает нужным, то теперь тренерам необходимо придерживаться образовательного стандарта. Занятия проходят два раза в неделю. Планируется, что ребенок научиться плавать за три месяца.

Тренер Александр Кудрявцев говорит, что раньше в течение учебного года он учил плавать три-четыре класса учеников, теперь же их количество увеличится в разы.

«У меня семь групп и я могу 15-17 классов в течение года прогнать по этой программе за 24 занятия», - отметил он.

Одна из участниц пилотного проекта - ученица второго класса Кира Купряшина. Родители отдали девочку в плавание, как только появилась такая возможность.

«Плавание гармонично развивает все тело. Благодаря нему улучшается кровообращение, суставы, ну и каждый человек должен научиться плавать. Пусть профессионалы научат моего ребенка грамотно плавать», - сказал Артем Купряшин.

В общей сложности, в пилотном проекте принимают участие около 300 детей. Через три месяца пензенские чиновники оценят результаты внедрения новой программы. Главный критерий - сможет ли ребенок проплыть 25 метров в бассейне.

Общество

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