Пензенских школьников научат оказывать первую помощь

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24 апреля 2018, 14:03Образование
Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф проведут мастер-классы (0+) для пензенских школьников.
Занятия пройдут в преддверии летних каникул, а также в рамках мероприятий, связанных с профессиональным праздником сотрудников службы скорой медпомощи, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Совсем скоро начнутся летние каникулы, период повышенной травмоопасности. Мы считаем важным напомнить детям, как вести себя в критических ситуациях», - сказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.
Специалисты экстренных служб обучат ребят навыкам оказания первой помощи при травмах, ожогах, кровотечениях и других состояниях, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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