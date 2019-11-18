Пензенских родителей хотят предостеречь от курения при детях

В пятницу, 22 ноября, во всех школах Пензенской области пройдет обучающее занятие (0+) в рамках проекта «Школьная медицина».

Родителей приглашают на лекторий о влиянии сигарет на организм курильщика и его детей. Занятие организуют в формате видеоконференции, поэтому каждому взрослому нужно просто прийти в школу, где учится его ребенок, в 15 часов.

Дети, в семьях которых распространена пагубная привычка, ежедневно подвергаются пассивному курению, что отрицательно сказывается на здоровье несовершеннолетних.

«Болезни детей обусловлены не только учебной нагрузкой, стрессами, неправильным и некачественным питанием, низкой физической активностью, но и влиянием вредных привычек родителей», - отметила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова, отметив, что абсолютно здоровыми школу оканчивают не более 12% подростков.

Проект «Школьная медицина» был разработан совместно Министерством здравоохранения и Министерством образования России.

«В фокусе этой программы – повышение информированности родителей и педагогов в вопросах здоровьесбережения детей», - отметила Ирина Пузракова, пишет ИА «Пенза-Пресс».