Пензенских рестораторов и отельеров приглашают на выставку в Казань

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30 августа 2018, 12:34Общество
Пензенских представителей гостиничного и ресторанного бизнеса приглашают принять участие в выставке-форуме «HORECA by Kazan 2018.Hospitality&Gastro EXPO» (0+), которая пройдет с 24 по 26 октября в Казани.
Как сообщает пресс-служба мэрии, запланирована насыщенная деловая программа: круглые столы и пленарные заседания, профессиональные мастер-классы и семинары, хакатоны и чемпионаты. Основная концепция выставки в этом году - «Успех и эффективность».
Узнать более подробную информацию о форуме можно на официальном сайте: https://horeca-kazan.ru.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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