Пензенских рестораторов и отельеров приглашают на выставку в Казань

Пензенских представителей гостиничного и ресторанного бизнеса приглашают принять участие в выставке-форуме «HORECA by Kazan 2018.Hospitality&Gastro EXPO» (0+), которая пройдет с 24 по 26 октября в Казани.

Как сообщает пресс-служба мэрии, запланирована насыщенная деловая программа: круглые столы и пленарные заседания, профессиональные мастер-классы и семинары, хакатоны и чемпионаты. Основная концепция выставки в этом году - «Успех и эффективность».

Узнать более подробную информацию о форуме можно на официальном сайте: https://horeca-kazan.ru.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».