Пензенских ребят приглашают на день рождения Толстого

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05 сентября 2018, 17:58Культура
В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдут мероприятия, посвященные 190-летию со дня рождения Льва Толстого.
7 сентября, накануне юбилея писателя, школьников и студентов колледжей ждут в квест-руме «Сказочный мир Л.Толстого» (начало – в 11.00), приглашают посмотреть интерактивную панораму «Я вновь открываю Толстого» (11.30), посетить виртуальный музей «Вокруг Толстого» (12.30) и принять участие в интеллектуальной игре «Лев Толстой: писатель, мыслитель, пророк» (14.00).
В ходе мероприятий (6+) ребятам расскажут малоизвестные факты о жизни великого писателя, а также о его творчестве.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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