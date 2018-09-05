Пензенских ребят приглашают на день рождения Толстого

В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдут мероприятия, посвященные 190-летию со дня рождения Льва Толстого.

7 сентября, накануне юбилея писателя, школьников и студентов колледжей ждут в квест-руме «Сказочный мир Л.Толстого» (начало – в 11.00), приглашают посмотреть интерактивную панораму «Я вновь открываю Толстого» (11.30), посетить виртуальный музей «Вокруг Толстого» (12.30) и принять участие в интеллектуальной игре «Лев Толстой: писатель, мыслитель, пророк» (14.00).

В ходе мероприятий (6+) ребятам расскажут малоизвестные факты о жизни великого писателя, а также о его творчестве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».