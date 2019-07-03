03 июля 2019, 19:46Общество

Пензенских работников почты поздравили с профессиональным праздником

14 июля свой профессиональный праздник отметят работники почтовой связи. В преддверии торжества региональных операторов, начальников сотрудников отделений поздравило руководство пензенского филиала почтового оператора России.

«Сегодня награждаются лучшие из лучших, 104 человека, за трудовые успехи, за профессионализм, за вклад, за эффективность в работу, которую приносят во все наши почтовые отделения связи», - сказала директор филиала «Почта России» Пензенской области Наталья Арбузова.

За добросовестный вклад в развитие почтовых отделений работники получили благодарности и благодарственные письма губернатора Пензенской области и Законодательного Собрания. В завершении торжественной части всех ждал праздничный концерт.

Общество
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