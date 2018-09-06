Пензенских психологов научили выявлять потенциальных наркоманов

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06 сентября 2018, 19:07Общество
В Общественной палате Пензенской области обсудили, как вести борьбу с наркоманией регионе. Свои рекомендации они намерены передать во все профильные ведомства региона.
Статистика последних лет показывает - наркомания молодеет. Средний возраст наркозависимых - 29-30 лет. Впрочем, в Пензенской области, как и в России в целом, есть и те, кто еще не достиг совершеннолетия.
«Что касается детей и подростков, то за семь месяцев врачами-наркологами выявлены и поставлены на учет 18 несовершеннолетних», - сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
Три года назад в регионе была запущена специальная программа тестирования подростков и молодежи в школах, колледжах и вузах. В 2017 году через нее прошло 43700 подростков, в этом - почти 50 тысяч. Она позволяет работать на опережение, то есть выявлять не только лиц уже употребляющих запрещенные вещества, но и склонных к этому.
«Это значит, что у ребенка есть склонность и возможность попасть под негативное влияние извне и употребить запрещенные вещества. Данная информация вычисляется посредством теста», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Еще одной мерой профилактики в минобре называют создание базовых психологических кабинетов. Этим летом обучение прошли 175 психологов, они смогут выявлять подростков из группы риска по поведенческим аспектам. Значительный вклад в борьбу с распространением наркомании вносят и полицейские. Они выходят через потребителей на поставщиков и перекрывают крупные каналы поставки запрещенных веществ. В 2018-м им удалось изъять из оборота около 730 тысяч разовых доз синтетических наркотиков.
«В 99% случаев запрещенные вещества распространяют через интернет. Передача происходит путем закладок, что исключает контакт членов группу друг с другом и повышает уровень конспирации преступников», - сказал заместитель начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Чтобы повысить эффективность борьбы с наркоманией, общественники выработали и озвучили свои рекомендаций профильным ведомствам.
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