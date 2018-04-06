Пензенских преподавателей познакомили с ТРИЗ-педагогикой

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06 апреля 2018, 19:33Образование
В Пензе прошел тренинг по ТРИЗ-педагогике, его провел вице-президент Международной Ассоциации теории решения изобретательских задач Анатолий Гин. О том, как правильно составлять открытые задачи, которые помогают формировать креативное мышление у детей, узнали более 100 педагогов из детских садов, школ и колледжей.
Пензенским педагогам рассказали, какими должны быть открытые задачи, и чем они отличаются от традиционных. Анатолий Гин написал десятки книг по ТРИЗ-педагогике, которые переведены на 13 языков мира. Полезные знания пензенским преподавателям столичный эксперт передал лично.
«Для ребенка важно себя самореализовать. Они получают яркие, интересные задачи, в которых нет четкого, однозначного ответа, нет пути решения по формуле. Это творчество очень высокого уровня. Надо сказать, что Пензенская область лидирует в системности», - сказал Анатолий Гин.
В Пензенском регионе уверены, что теория решения изобретательских задач способна подготовить детей к решению самых затруднительных ситуаций и проблем в различных областях деятельности. По этой системе, начиная с 2013 года, работают более 100 учреждений. Оксана Исаева - сертифицированный тьютор по ТРИЗ-педагогике. В 2016-м учитель начальных классов стала победителем всероссийского конкурса.
«Детям все очень нравится, у них ТРИЗ - это любимый урок. Мы ведем его отдельным курсом. Мой класс ходит на него, и они, благодаря этому, принимают участие в разных конкурсах, выигрывают, завоевывают гран-при», - отметила Оксана Исаева.
Набравшись новых знаний по ТРИЗ-педагогике на семинаре, 27 апреле на базе школы №36 планируют провести интеллектуальную игру с элементами креатив-боя (18+). В ней примут участие шесть команд из Пензы и области.
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